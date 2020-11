"Sinisa è un grande uomo". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, punta del Milan, ha parlato di Sinisa Mihajlovic ma anche di rigori: "Ho avuto l’occasione di giocarci contro, e all’inizio non è stato amore a prima vista (ride, ndr), ma poi all’Inter è stato amore dal primo giorno. E’ una persona fantastica e mi è dispiaciuto che non abbiamo giocato insieme. I rigori? Non tirerò più i rigori, meglio che mi tolga di mezzo se parlate di gente come Totti o Sinisa...", ha concluso ridendo.