Ibrahimovic si sente come un leone in gabbia, parafrasando le recenti dichiarazioni di Pioli. Lo svedese non ha purtroppo ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille e, dopo Inter e Lazio, salterà sicuramente anche il match di domenica contro la Sampdoria. Un’assenza importante, al netto dello straordinario momento che sta attraversando Giroud, perché il Milan non può contare su un leader carismatico in campo e ha meno possibilità di gestire le risorse in una fase chiave della stagione.

Con la grinta e la determinazione di chi vuole dimostrare, ancora una volta, la sua grande capacità di superare ogni tipo di difficoltà. Le condizioni del gigante di Malmoe saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico del Milan, nella speranza che il fastidio sparisca nel minor tempo possibile.- Allo stato attuale. Dopo aver saltato l’ultimo derby vinto,Il problema fisico che lo sta tormentando da 3 settimane è un guaio più grave del previsto ma Ibra non ha intenzione di mollare la presa e vuole regalarsi un finale di stagione da protagonista.