I fischi al momento della lettura della formazione, una prestazione solida e da applausi, il gol del 4-0 a partita già chiusa, l'esultanza senza freni cercando la curva a braccia aperte.ha vissuto un'altra serata ricca di emozioni dopo quella, più che simile, vissuta durante il derby. Il centrocampista ivoriano sta vivendo un periodo complicato in quelli che verosimilmente saranno, soprattutto nel rapporto coi tifosi che, oggi più che mai, sono sempre più inclini a non aspettarlo più., quindi a fine stagione, non hanno fatto passi avanti e anzi,nonostante da oltre un anno le parti stiano provando a raggiungere un'intesa. La distanza è ancora ampia edche tanto male ha fatto ai tifosi. La politica societaria è ferma e solida, e i discorsi per i rinnovi di Theo Hernandez, Bennacer e Leao stanno confermando. Probabilmente non tutti, ma la larga parte che, affezionata a Kessie, ha iniziato a fischiarlo allo stadio. Proprio la gestione dell'ex portiere, in dubbio fino all'ultimo, mai realmente chiaro nelle comunicazioni e soprattutto con la dirigenza che si prospettava ottimista, ha cambiato la prospettiva del popolo rossonero, che ha iniziato a distaccarsi da Kessie. Amore e odio, odio e amore, per uno dei beniamini, il presidente, che lentamente si sta allontanando dal Milan.