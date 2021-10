Zlatan Ibrahimovic parla a Milan Tv prima della sfida con la Roma: "Ho bisogno di giocare, più gioco meglio è. Non sapevo di poter arrivare a 400 gol nei campionati questa sera, ma non è il mio obiettivo: il mio obiettivo è aiutare la squadra e vincere le partite".



PIOLI E MOURINHO - "Speriamo sia una bella partita per tutti. Sono due grandi allenatori che vogliono vincere: uno ha avuto una grande carriera, mentre l'altro ha ottenuto meno trofei ma può conquistarli adesso. Ora sono dalla parte di Pioli".



VISITA DELLA FEDERAZIONE DI TAEKWONDO - "Io gioco nel mio stile, ma se posso fare qualche acrobazia la farò. Giocherò il mio gioco e sarò concentrato".