Tentativo fino all'ultimo minuto, per cercare di ripetere quanto avvenuto l'anno scorso al Maradona di Napoli: doppietta decisiva nel 2-1 finale e Milan corsaro. Zlatan Ibrahimovic proverà fino all'ultimo a tornare per la decisiva sfida scudetto di domenica sera: la voglia è tanta ma l'infiammazione al tendine d'Achille lo tormenta da più di un mese, impedendogli di allenarsi in gruppo con i compagni, come avvenuto anche ieri.



ALLENAMENTO PARZIALMENTE IN GRUPPO, ALMENO PER LA PANCHINA . Nonostante questo lo svedese sta facendo di tutto per provare ad esserci, fino all'ultimo: la speranza è quella di rientrare almeno tra i convocati, senza chiaramente correre rischi. Per farlo oggi ha lavorato in parte con i compagni, così come dovrebbe fare domani anche se non dovesse riuscire a scendere n campo, la sua presenza, almeno in panchina, potrebbe essere fondamentale dal punto di vista della personalità.