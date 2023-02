Arrivano, finalmente, buone notizie per Stefano Pioli in vista delle prossime sfide che attendono il Milan. Nella giornata di oggi, a distanza di ben otto mesi dall'ultima volta, Zlatan Ibrahimovic ha infatti svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo, proseguendo solo successivamente il suo programma personalizzato. Il suo rientro in pianta stabile, nelle sedute con il resto della squadra, si avvicina sempre di più. L'attaccante svedese punta ad essere a disposizione in vista degli impegni di campionato previsti per metà febbraio - Torino e Monza, in programma, rispettivamente, il 10 ed il 18 febbraio -.