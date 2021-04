Questione di tempo, forse solo di giorni. Zlatan Ibrahimovic vestirà la maglia del Milan anche il prossimo anno, ormai non ci sono dubbi. L'attaccante svedese, a segno 17 volte in 24 partite tra campionato e coppe, ha trovato l'accordo con Maldini e Gazidis, resterà in rossonero, con l'obiettivo (e l'augurio) di poter giocare la prossima Champions League. Una scelta dettata dal cuore e dal fisico, a 39 anni (ne festeggerà 40 il prossimo 3 ottobre) Zlatan si sente ancora un giocatore in grado di dare il suo contributo a un club così importante e ambizioso. A una squadra che considera la sua seconda squadra.



DETTAGLI - La firma sul rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. ​Ibrahimovic firmerà fino al 2022, guadagnerà lo stesso stipendio che percepisce ora, 7 milioni di euro netti, ma le parti sono già d'accordo che la parte fissa sarà più bassa e che per il raggiungimento della parte restante saranno determinanti i bonus - molti di questi facilmente raggiungibili - legati al rendimento del calciatore e della squadra.