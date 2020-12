Stefano Pioli incrocia le dita e spera di recuperare alcuni dei suoi pezzi pregiati per la delicata trasferta sul campo del Sassuolo di domenica pomeriggio. Dopo i due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa che hanno riportato sotto l'Inter, il Milan ha ricevuto indicazioni parzialmente confortanti dalla seduta di allenamento svolta stamattina. Theo Hernandez, lasciato precauzionalmente a riposo per un leggero affaticamento muscolare contro i rossoblù, ha lavorato in gruppo ed è pienamente recuperato e anche da Zlatan Ibrahimovic arrivano segnali positivi.



OTTIMISMO IBRA - Il centravanti svedese, assente dalla partita col Napoli dello scorso 22 novembre, si è allenato insieme al resto della squadra e farà di tutto per esserci contro il Sassuolo. In casa rossonera si respira un moderato ottimismo e il sentore è di poterlo portare almeno in panchina, ma non è da escludere che Ibra prema per scendere in campo sin dal primo minuto. La decisione definitiva sarà presa domani al termine della rifinitura.



KJAER ANCORA OUT - Molto più complicata la situazione di Simon Kjaer, infortunatosi contro il Celtic lo scorso 3 dicembre e anche oggi costretto a lavorare a parte. Improbabile ad oggi immaginare che Pioli possa contare sull'esperto centrale danese per fare coppia con Romagnoli contro Berardi e compagni. A questo punto Kjaer confida di tornare abile e arruolabile per l'ultimo impegno del 2020, il match di mercoledì prossimo contro la Lazio a San Siro.