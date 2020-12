che dopo il pareggio di Genova guarda il bicchiere mezzo pieno in un turno che ha visto l'Inter portarsi a -1 dai rossoneri. Non sono arrivai i tre punti al Ferraris, ma Pioli si consola con il(24 partite, migliore striscia dal 1993)(battuto il Grande Torino che si fermò a quota 13 nel 1948). E una consapevolezza: rimontare è una dote e un fattore per il Diavolo.- Un percorso già iniziato la scorsa stagione dopo il lockdown, con 8 punti conquistati da situazioni di svantaggio contro Spal, Juventus, Napoli e Parma, e proseguito in questa prima parte di 2020/21.: in gare da dentro-fuori come nei preliminari di Europa League contro(ai supplementari), ai gironi contro il(vittoria che ha regalato la qualificazione ai sedicesimi della competizione), in campionato controe ultimo. Tre partite, queste, che non hanno portato bottino pieno ma soli tre punti complessivi che hanno impedito la 'mini-fuga' che tanti si attendevano (specie negli ultimi due turni), un risultato tuttavia non negativo.: partire da doppio svantaggio (0-2 contro Hellas e Ducali) ed essere in emergenza pressoché totale per le assenze, tante e pesanti., i due totem fermi ai box e costretti a guidare i compagni solo dalla tribuna, ai quali si sono aggiunti la prima riserva in difesa(infortunatisi contro il Parma) e, escluso per turnover contro il Genoa. Quattro titolarissimi, il miglior marcatore, il cervello a centrocampo, il leader della difesa: fondamentalmente la spina dorsale della squadra, un colpo da knockout. Non per i rossoneri che hanno evitato ancora una volta di andare al tappeto, ma stringere i denti e recuperare è un dispendio di energie enorme che neanche una rosa mediamente giovane può permettersi a lungo termine, specie con un calendario fitto tra infrasettimanali e il ritorno dell'Europa League a febbraio.: un difensore centrale è la priorità assoluta, ma le antenne di Maldini e Massara sono attente per captare eventuali occasioni a centrocampo e soprattutto in. I giocatori di Pioli sono andati oltre le difficoltà, ora tocca alla società fare uno sforzo a gennaio: rialzarsi dopo ogni colpo è un arte, ma non può bastare a un Milan che punta a restare in alto.@Albri_Fede90