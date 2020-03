In casa Milan tiene sempre banco il futuro di Ibrahimovic. Più passano i giorni e più si fa concreta la possibilità di un addio a fine stagione.- Per il campione nativo di Malmö si sta aprendo un periodo di lunga riflessione.La distanza dalla sua famiglia rimasta in Svezia si è fatta sentire in modo particolare in questo periodo di isolamento dovuta all'emergenza Coronavirus e sta prendendo sempre più corpo la possibilità di un ritorno nel suo Paese natale appena verrà ristabilita una certa normalità.Meno calda l'ipotesi di abbracciare l'intrigante progetto del Monza di Galliani e Berlusconi, così come quella di iniziare una carriera da allenatore.