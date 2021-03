. Ancora una volta la squadra disi è aggrappata al suoper uscire dal momento di difficoltà scaturito da due sconfitte consecutive senza segnare neanche un gol: due stop pesanti, quello contro il, che rischiava di pregiudicare la corsa allae quello contro ilche ha decretato l’eliminazione dall’Dopo un 2020 contraddistinto da un’incredibile continuità di rendimento e una straordinaria regolarità in zona gol, nel 2021 il percorso del Milan ha inanellato una lunga serie di up&down,La squadra ha dimostrato, a tratti, di saper fare a meno di Ibra ma alla lunga senza lo svedese la grande continuità realizzativa è venuta a mancare.. Quasi sempre fuori per infortunio, era però presente e deludente anche in alcune cocenti sconfitte degli ultimi mesi, tipo quelle controUltimi mesi nei qualiha fatto parlare di sé per la sceneggiata con, i rigori sbagliati e la partecipazione aUna vera e propria anomalia per uno che nel giro di un anno aveva letteralmente trasformato una squadra e un ambiente.. Infatti non sembrava e non sembra ideale per un quasi quarantenne reduce da grossi problemi muscolari intasare la sua stagione già intensa con altre 3 partire nel giro di 7 giorni.Contro la Fiorentina, partendo titolaree invogliare i dirigenti rossoneri a stringere i tempi per il rinnovo di contratto: giocare una grande partita e spingere il Milan alla vittoria. Detto fatto.Dopo una prestazione cosi, nessuno si sogna di criticare la sua scelta di tornare in nazionale e di rispondere alla convocazione per queste tre imminenti partite.. A testimonianza di un’ottima produzione offensiva.Purtroppo a Firenze, la squadra di Pioli ha invece concesso molto a livello difensivo, soprattutto sulle fasce, dove la copertura di Dalot e Theo Hernandez è stata gravemente insufficiente. Ma, come dicevamo, la cosa importante era ritrovare i gol e ritrovare la vittoria. Una vittoria che evidentemente è preziosissima per l’obiettivo del raggiungimento dei primi 4 posti, in particolare nella domenica in cui laha ceduto il passo al Napoli e lasi è suicidata in casa col Benevento.Naturalmente siamo sicuri che Zlatan sia convinto che, dopo il derby, non ci sia più niente da fare per il titolo. Ma, da grande leader, fa bene a continuare a indicare ai compagni il massimo obiettivo finale. Fa bene perché solo indicando l’obiettivo tricolore, la squadra gioca per vincere a tutti i costi tutte le partite.. E invece, con Ibra che ha fatto il leader in campo e che ha indicato la strada da percorrere, la squadra di Pioli ha ricercato a tutti i costi la vittoria, magari non una vittoria limpida e indiscutibile, ma sofferta e voluta. In pieno stile Ibra.Come diceva un dirigente del passato: “Bisogna puntare al primo posto se si vuol arrivare nei primi 4”. Ecco, Ibra ha imparato bene la lezione e ieri non ha fatto altro che tramandarla.. Speriamo di ritrovarlo così, sano e in forma, anche dopo la parentesi con la nazionale. E speriamo che questa, sia la sua ultima “parentesi” della stagione.