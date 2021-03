Intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta contro la, l'attaccante delnon si è tirato indietro e ha parlato ancora di obiettivo scudetto ()."Oggi era molto importante perché dopo la sconfitta in Europa League ci rimane solo lo scudetto e il campionato. Abbiamo giocato con la giusta mentalità, volevamo vincere a tutti i costi. Abbiamo fatto vedere il carattere di questa squadra"."Sto prendendo le mie responsabilità, voglio aiutare la squadra in campo e fuori. Dobbiamo continuare, non sono ancora al meglio, mi mancano i 90 minuti anche se oggi ho giocato tutta la partita. Adesso c'è un periodo di sosta per alcuni no, per altri si (ride ndr...)"."Il mio desiderio era continuare a giocare ed essere felice in campo. La Nazionale è un bonus per me. Giocare in nazionale dopo 5 anni che avevo smesso è un onore".- "Mi sento come Benjamin Button, più divento vecchio e più mi sento giovane".- "Sapete che Paolo (Maldini ndr.) mi mette sotto pressione, voglio vedere cosa faccio in campo e devo meritare questo rinnovo. Scherzi a parte, tutto è sotto controllo, abbiamo un rapporto diretto, stiamo parlando e vediamo quello che succede. Non siamo in una situazione in cui avere fretta".