Come riporta Il Secolo XIX, il terzino sinistro della Sampdoria Nicola Murru è entrato nei radar del Milan. Murru, classe 1994, è valutato 10 milioni di euro dai blucerchiati ed ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Se il Milan punterà su Murru dovrà riconsiderare la posizione in rosa di alcuni suoi giocatori, Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt su tutti.