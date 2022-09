Il Milan pensa alla situazione portieri, con un occhio alla lista Champions. Dopo l’infortunio di Mike Maignan, il secondo di fila in questo periodo della stagione, e l'inserimento di Ciprian Tatarusanu al posto del francese nell'elenco degli utilizzabili nella massima competizione europea, un problema si è palesato all'orizzonte: il rumeno infatti era rimasto fuori a causa dell’alto numero di giocatori non formati dei quali dispongono i rossoneri in rosa.



I DIFFICILI RINNOVI DI TATARUSANU E MIRANTE, GLI OCCHI SU TERRACCIANO -.Per questo motivo l'obiettivo per il futuro è trovare estremi difensori, possibilmente italiani, da affiancare a Maignan: sia Tatarusanu che Mirante sono in scadenza di contratto e hanno 37 e 39 anni. Secondo Milanews tra i nomi monitorati c’è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina, in scadenza di contratto e lontano dal rinnovare, perché chiede un milione di euro. Maldini e Massara gradiscono il profilo del portiere viola, classe 1990.