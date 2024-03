Milan, idea Under 23: due piste per la panchina, Ibrahimovic decisivo

un' ora fa

Il Milan è sempre più convinto, nella prossima stagione, di iscrivere la sua squadra Under 23, sul modello di Juventus e Atalanta, nel campionato di Serie C. Per tale motivo, sta valutando due ex giocatori rossoneri come possibili guide della nuova formazione.



Si tratta, come riporta Tuttoc.com, degli ex difensori Ignazio Abate, attualmente alla guida della Primavera, e di Daniele Bonera, attualmente collaboratore di mister Stefano Pioli in prima squadra. Il primo porterebbe avanti il percorso iniziato con i giovani rossoneri, mentre per il secondo si tratterebbe del primo incarico come primo allenatore. A decidere può essere quel Jovan Kirovski, ex dirigente del Los Angeles Galaxy fortemente voluto a Milano da Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe come compito anche quello di fare da raccordo fra prima squadra e Under 23.