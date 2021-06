Il Milan è alla ricerca di un trequartista, dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, passato alla sponda interista del Naviglio. L'ultima idea in casa rossonera porta sempre in Turchia, visto che l'identikit corrisponde a quello di Yusuf Yazici. Anche lui, al pari di Calhanoglu, è reduce da un Europeo deludente, con 3 presenze, 117' minuti complessivi, zero gol, zero assist.



I NUMERI - La stagione col Lille, però, è stata esaltante, con la vittoria della Ligue 1 davanti al Psg delle stelle e una campagna di Europa League decisamente positiva, con 7 gol in 8 presenze, compresa la tripletta che ha steso il Milan a San Siro. I rapporti tra Milan e Lille sono ottimi, come testimoniano gli affari Leao e Maignan, e il giocatore vede di buon occhio il trasferimento a Milano. Maldini e Massara cercano qualità sulla trequarti e Yazici è l'ultima idea rossonera.