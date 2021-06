Alle 18 Turchia e Galles si affronteranno in una partita che potrebbe già essere decisiva per il girone dell’Italia. La sorpresa è l'assenza di Yazici, al quale è stato preferito Under. Ci sono invece Calhanoglu e Yilmaz da una parte e Bale e Ramsey dall'altra.



TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Ayhan, Tufan; Kahveci, Calhanoglu, Under; Yilmaz. Allenatore: Gunes



GALLES (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, B. Davies, N.Williams; Allen, Ampadu, Ramsey; James, Moore, Bale. Allenatore: Page