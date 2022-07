La formazione lariana vuole aggiungere esperienza internazionale per affrontare il prossimo campionato di Serie A e per farlo ha messo nel mirino l’attaccante Nina Stapelfeldt. Nella passata stagione la Svizzera è risultata la miglior marcatrice del Milan per gol/minuti giocati ed è spesso risultata determinante subentrando dalla panchina. Ora la possibilità di aumentare il bottino di gol, utili per il Como per mantenere la categoria. Stapelfeldt, in scadenza 2023, potrebbe rinnovare prima di andare in prestito al Como in modo, perché no, di fare ritorno al Milan con ancor più fiducia. L’attuale numero 10 del Milan è reduce dall’esperienza con la nazionale svizzera, ore Europei