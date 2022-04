La foto di Simon Kjaer con tanto di barba e lunghi capelli raccolti che lavora a Milanello per tornare a disposizione di Stefano Pioli per la stagione 2022-23 ha fatto sorridere i tifosi milanisti dopo un amaro 0-0 rimediato a Torino., e sebbene la difesa funzioni anche senza il leader danese, il campionato rischia di sfuggire dalle mani dei rossoneri.: “Sogno di chiudere la carriera qui. Non nel 2024 (data della scadenza del contratto, ndr), sono ancora giovane. E voglio vincere qualcosa prima di lasciare”.: vi raccontiamo da tempo di come il capitano milanista sia ormai avviato verso la Lazio, non volendo accettare l’offerta al ribasso da parte dei rossoneri, e di come al suo posto sia. Si attende solo la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, quindi si potrà procedere all’affondo. Kjaer e Botman, dunque, saranno il vecchio e il rookie, il novellino,sono intoccabili sia sul campo sia nell’economia del futuro della società:con ritocco dell’ingaggio che ammonta ad oggi a 600mila euro netti all’anno., che ha recentemente rinnovato, è la variabile da tenere in considerazione se ci dovesse essere qualche intoppo per Botman o nel percorso di riabilitazione di Kjaer.