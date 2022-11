Il Barcellona vuole accelerare le operazioni di rinnovo per Alejandro Balde, il cui contratto scade nel 2024. Dopo la convocazione con la Spagna per gli imminenti Mondiali in Qatar, la dirigenza blaugrana desidera correre ai ripari e blindare il proprio laterale difensivo, nel mirino anche del Milan come vice Theo Hernandez. Lo riporta Mundo Deportivo.