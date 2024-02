Milan, il Bayern Monaco contatta Theo Hernandez: cosa filtra sul futuro del francese

Daniele Longo

In una stagione piena di alti e bassi il Milan si aggrappa a una certezza di nome Hernandez. Da dicembre in poi il nazionale francese ha elevato il livello delle prestazioni mettendosi completamente al servizio della squadra e di mister Pioli anche in un ruolo non suo come quello del difensore centrale. Theo è diventato il simbolo del Diavolo nella testa dei tifosi, probabilmente ancor di più di Leão e Maignan.



MINACCIA BAYERN MONACO- Nei giorni scorsi fonti tedesche raccontavano di un forte interesse del Bayern Monaco per Hernandez. Rumours che hanno trovato conferme nelle nostre verifiche: il club bavarese ha sondato il terreno con gli agenti dell’ex Real Madrid per capire la situazione e i progetti futuri.



LA POSIZIONE DEL MILAN- Parlare di giocatori incedibili in riferimento al Milan è fuori luogo perché la politica è chiara: tutti hanno un prezzo ma ci sono giocatori che si cercherà di confermare salvo offerte eccezionali. Ecco perché oggi Theo non ha una valutazione: il club rossonero spera di averlo a disposizione ancora a lungo e lavora al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Soprattutto per migliorare l’attuale ingaggio da 4 milioni più 500 mila euro di bonus. Un premio che non è la diretta conseguenza dell’interesse del Bayern Monaco ma di quanto dimostrato in campo e in termini di attaccamento alla maglia.