Romero show con l’Almeria, il Milan ha già deciso il futuro. E quel retroscena di gennaio…

Una notte da ricordare. Lukaha fatto il fenomeno contro l’Atletico Madrid regalando un punto insperato all’Tutta la stampa spagnola ha celebrato quella che è stata una prestazione da talento vero, al di là della doppietta messa a referto alla sua prima da titolare.E pensare che Lukita, la squadra per la quale fa il tifo da sempre.. Moncada e D’Ottavio puntano molto sul talento di Romero e hanno deciso di dare la precedenza a una soluzione europea per crescere più in fretta. Una decisione saggia che sta portando i risultati sperati.L’idea di prendere Romero a parametro zero era stata pianificata per due motivi evidenti: la prima è che si tratta di un giocatore che delle qualità mentre la seconda è natura economica trattandosi di un calciatore nato nel 2005.. Una valutazione destinata a salire al termine della stagione. Per Moncada Romero potrà diventare una risorsa per il Milan del futuro e per questo motivo non ha concesso il diritto di riscatto all’Almeria.