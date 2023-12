I campioni non si vedono solo nelle realizzazione di un gesto tecnico fuori dal comune ma anche nella capacità di rialzarsi dopo un errore. Quattro giorni sono bastati a Maignan per dimenticare l’intervento goffo su Adeyemi contro il Borussia Dortmund per tornare straordinariamente decisivo in campionato contro il Frosinone con un assist per Pulisic e un intervento salva risultato su Cuni.La scorsa estate Il Chelsea si era interessato concretamente a Maignan ricevendo una risposta chiara dal Milan:Pochi mesi dopo la situazione non è cambiata: I Blues restano vigili e il club rossonero valuta il suo portiere non meno di 100 milioni. Nel frattempo però la dirigenza sta iniziando a parlare con gli agenti del francese per provare a trovare un nuovo accordo sul contratto: l’attuale è ancora abbastanza lungo, fino al 2026, e non desta particolari preoccupazioni maPerché il club bavarese ha inserito Maignan in cima alla top list per la prossima estate.La trattativa, come ampiamente raccontato dalla nostra redazione, si presenta molto complessa per diversi aspetti. Maignan e il suo entourage attendono una proposta da top player mondiale nel ruolo, vicine alla doppia cifra. Il Milan lo sa e sta valutando tutto nel dettaglio per cercare di avvicinarsi restando dentro certi parametri. Una base di partenza importante risiede nel giocatore stesso che ha più volte ribadito di stare bene al Milan e di voler proseguire in rossonero.