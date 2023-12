Ladi Max Allegri inizia a credere sempre di più al bersaglio grosso. Vittorie come quelle ottenute sul campo del Monza aumentano la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo, fino allo scudetto. Sul campo tecnico ed allenatore stanno producendo il massimo sforzo e nulla sarà lasciato al caso anche fuori con il duo composto da Giuntoli e Manna pronto ad attaccare il mercato di gennaio.Nelle ultime ore sta prendendo sempre più forza l’idea di prendere un esterno offensivo già nella sessione invernale di calciomercato. Un esterno che possa portare in dote un buon numero di gol e assist. Il profilo preferito resta quello di Domenico Berardi per il quale sono rimasti sempre vivi i contatti con il suo entourage. Al secondo posto c’è Sancho del Manchester United ma in questo caso andrebbe trovata una soluzione per l’ingaggio molto elevato. Scende invece la candidatura di Sudakov perché la Vecchia Signora vorrebbe puntare su un profilo più pronto.