Milan, il Bayern Monaco ha il sì di Theo Hernandez

31 minuti fa

5

Il Bayern Monaco è pronto a compiere una piccola rivoluzione estiva che riguarderà soprattutto le fasce e la fase difensiva. Kim e Davies sono i candidati a partire e per rinforzare soprattutto la corsia mancina il club bavarese è alla ricerca di un rinforzo di pari livello sul mercato.



Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna il Bayern ha già sondato il terreno con il laterale mancino del Milan, Theo Hernandez che si è già detto disposto a trasferirsi in Baviera trovando un principio di accordo di massima.



Theo sta anche trattando con il Milan il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza 30 giugno 2026, ma le parti sono ben lontane da trovare un'intesa che porti il suo stipendio non troppo lontano da quello percepito da Rafael Leao. Oltre al Bayern sull'ex-Real Madrid ci sono anche Manchester United, Chelsea e Al Hilal, ma la chiamata della società tedesca dove ha già giocato anche il fratello Lucas è quella che gradisce di più.