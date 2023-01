Potrebbe essere Dario Osorio il colpo last minute del mercato invernale del Milan. I rossoneri, che si sono già assicurati il portiere Vasquez, hanno puntato il talento classe 2004, abile a destreggiarsi sul reparto destro dell’attacco: in queste ore i contatti tra i Campioni d’Italia e l’Universidad de Chile sono costanti, ma il tempo stringe.



LE CIFRE - Il 19enne cileno è valutato circa 5 milioni di euro dal Milan (nella prima offerta i rossoneri hanno incluso anche una percentuale sulla futura rivendita) ma la controparte vuole di più, conscia anche dell’interesse dell’Aston Villa, capace di mettere sul piatto cifre ben più alte. Osorio, che è reduce dal Sudamericano Sub-20, andrebbe a coprire l’ultimo posto da extra-comunitario ancora a disposizione dei meneghini: con lui Maldini prova a consolarsi dopo il no della proprietà americana al colpo Zaniolo.