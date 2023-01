Dario Osorio, ala destra classe 2004, è entrato nei radar del Milan: il giovane, passaporto extracomunitario, piace molto al club di Via Aldo Rossi, che lo osserva consapevole che su di lui si è già attivata un'importante concorrenza inglese, capeggiata dall'Aston Villa che secondo Sky UK avrebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro. Il Milan, per il momento, si limita all'interesse e segue con attenzione.



CHI GLI PUO' SPIEGARE LA A - Nel 2022 il tecnico della sua squadra, l'Universidad de Chile, è stato per 4 mesi Diego Lopez, vecchia conoscenza del calcio italiano, recentemente alla guida di Brescia e Cagliari. 7 gol in 27 presenze nella scorsa stagione per Osorio, soprannominato La Joya come Dybala ma molto più esterno che trequartista, e la chiamata in Nazionale è stata la logica conseguenza. La Serie A è terreno fertile per i cileni, come Sanchez al quale in molti lo paragonano in patria: Osorio sarà il prossimo?