Una delle missioni del Milan in questa sessione di calciomercato è stata quella di accontentare anche i giocatori che non erano al centro del progetto. È successo con Hauge che si è trasferito all’Eintracht Francoforte dove avrà più chances di mettere in mostra il suo indiscusso talento, con Caldara che a Venezia ritrova la sensazione di essere un titolare. Ora sta arrivando il momento di Conti che in rossonero ha ben tre giocatori sopra di lui nelle preferenze di Pioli: Calabria, Florenzi e Kalulu.



CI PENSA IL GENOA- Quello di Conti è uno di quei casi molto particolari di questi mesi estivi: sembrava diretto alla Sampdoria, è stato accostato senza grande successo all’Atalanta. Tanti rumours ma nessuna offerta concreta al Milan che non chiede certo la luna per un ragazzo in scadenza di contratto nel 2022. Restano vive le piste Cagliari, anche se non particolarmente calda, e Genoa. Proprio Preziosi potrebbe dare una mano al club rossonero: primi contatti con l’entourage e gradimento confermato. Ma non certamente l’unico perché i rossoblu lavorano anche su Stryger Larsen dell’Udinese. Il tempo stringe e per Andrea sono ore di attesa.