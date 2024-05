Milan, il curioso dato che accomuna Gabbia a Giroud e Leao

48 minuti fa



Tornato dal prestito semestrale al Villarreal in punta di piedi, Matteo Gabbia si è preso un posto da titolare al Milan e non l’ha più mollato. Ottimo in fase difensiva e anche decisivo in quello offensivo con 3 gol segnati ( l’ultimo oggi contro il Genoa). Nell’ultimo mese il difensore di Busto Arsizio ha realizzato lo stesso numero di gol (2 ndr) di Leão e Giroud.