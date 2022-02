Non sono tante le chance di vedere sabato in campo Zlatan Ibrahimovic nel derby tra Milan e Inter, in programma a San Siro alle ore 18. Lo svedese ci sta provando, lo farà fino all'ultimo, soprattutto per una partita di tale importanza. Ma, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l'ottimismo della scorsa settimana ha lasciato il posto al pessimismo.



L'infiammazione al tendine d'Achille non migliora, Zlatan continua a sentire dolore. Contro la Juve la sua partita era durata meno d 30 minuti, uscito dopo un paio di fitte. Il suo recupero prosegue, ma più i giorni passano più le possibilità di vederlo in campo diminuiscono. Anche per la panchina è dura, ma un tentativo verrà fatto fino all'ultimo. Pronto a sostituirlo Oliver Giroud. Più incerta la situazione legata a Tomori, operato al menisco il 14 gennaio: qualche chance in più per il difensore c'è, ma non saranno corsi rischi.