Milan, il derby non cambierà il futuro di Pioli

7 minuti fa



Il Milan uscito malamente sconfitta dalla Roma nel doppio confronto dei quarti di finale di Europa League costerà la panchina a Stefano Pioli che, nel derby contro l'Inter potrà soltanto peggiorare la sua posizione momentanea, ma non cambiare in positivo il suo futuro.



Qualunque sia il risultato, sia che conceda all'Inter di vincere lo scudetto in casa propria, sia che riesca a rimandare il verdetto, secondo Repubblica la scelta è già stata fatta da Gerry Cardinale che cambierà guida tecnica a fine stagione.