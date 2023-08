, attualmente perno e regista del centrocampo del Milan di Pioli, vista l’assenza prolungata per infortunio di Ismael Bennacer. Nel nuovo 4-3-3- concepito dal tecnico emiliano, il bosniaco riveste un ruolo di assoluta e primaria importanza. Un posizionamento che Pioli sta cucendo addosso all’ex Empoli per ovviare alla mancanza dell’algerino ed esaltare, al contempo, le qualità dei nuovi arrivati per la mediana (Loftus-Cheek, Reijnders e Musah).Secondo quanto riportato dai media di settore turchi,Il club turco è deciso a portare avanti una trattativa per il bosniaco in scadenza nel 2025, forte anche di questa stretta di mano virtuale e della volontà del giocatore di trasferirsi in Super Lig.che passerebbe dagli 1,2 milioni attuali ai 3/3,5 milioni di euro netti promessi dalla società di Istanbul. Manca ancora, tuttavia, l’accordo tra i due club. Il Fener si è mosso sino a 7 milioni (a condizione che il pagamento venga rateizzato) con il Milan che, invece, continua a sparare alto, passando da una richiesta iniziale di 10 e salendo verso i 12-15, proponendo anche l’ipotesi di un futuro rinnovo a cifre maggiori rispetto a quelle percepite ora.Il motivo? Nessuna volontà di rinnovare il suo contratto in scadenza con i felsinei nel 2024. Dopo aver rifiutato la corte proprio del Fenerbahce, l’argentino ha accettato di buon grado la decisione del tecnico ma è chiaro che non disdegnerebbe la grande occasione di calcare un palcoscenico europeo e fare quel salto in avanti in carriera verso il Milan.Richiesta di 10 milioni del Bologna e ingaggio da 800mila euro per l’argentino. Un’opzione percorribile ma non l’unica., classe ‘96 del Porto, sul quale i rossoneri hanno chiesto alcuni informazioni preliminari,che, però, ha dichiarato il suo amore e la sua fedeltà verso il Marsiglia: "Sono molto felice di essere all'OM, il più grande club di Francia. Per me non c'è nessun mercato”.