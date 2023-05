Se da una parte Ibrahimovic sta valutando l'eventuale ritiro dal calcio a fine stagione, dall'altra ci sono i due figli di Zlatan che si stanno mettendo in mostra nelle giovanili rossonere:; l'altro è Vincent, centrocampista 2008. I due hanno preso il cognome della madre, Seger, ma la passione per il pallone arriva tutta da papà Zlatan. Intorno a Maximilian, in particolare, iniziano a circolare alcune voci di mercato su un possibile prestito al Novara per la prossima stagione.- La squadra di Marchionni giovedì 11 giocherà il primo turno playoff nel cammino verso la promozione;, poi eventualmente ci saranno altri cinque turni da affrontare. Intanto però la pazza idea di mercato è quella di portare il figlio di Ibra a Novara, circa 40 minuti di distanza da Milano e da papà Zlatan, che potrebbe controllarlo a vista d'occhio.