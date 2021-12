Il Genoa sembra intenzionato a far sul serio per Samu Castillejo.



L'esterno offensivo del Milan sarebbe uno degli obiettivi primari richiesti da Andriy Shevchenko alla sua dirigenza per costruire il 4-3-3 che ha in mente il tecnico ucraino.



Per questo motivo i vertici rossoblu avrebbero stabilito un contatto perenne con i colleghi rossoneri in modo da riuscire a portare spagnolo a Pegli già a gennaio.



Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport.