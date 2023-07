Mollato dal Milan, che soltanto un mese fa sembrava ad un passo dal portarlo in Italia, Daichi Kamada potrebbe avere comunque un futuro in Serie A.



Sul 27enne trequartista giapponese, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno al termine del suo pluriennale legame con l'Eintracht Francoforte, sarebbe entrato nella sfera di interesse del Genoa.



I dirigenti del Grifone avrebbero infatti provato a sondare la possibilità di portare il nazionale nipponico all'ombra della Lanterna illustrando il proprio progetto agli agenti del ragazzo. Un'operazione suggestiva ma non certo semplice da condurre in porto. Kamada è infatti seguito da molti club dei principali campionati europei. In Italia, ad esempio, sul giocatore starebbe facendo un pensiero la Roma mentre in Spagna si vocifera di un fortissimo interesse da parte del Siviglia.



La notizia compare stamani su Il Secolo XIX.