molti milanisti si sarebbero augurati di arrivare all’ultima partita di questocon ancora viva la possibilità di una qualificazione agli ottavi di Champions League. Un girone che avevamo definitoSappiamo perfettamente che, già qualificato al primo posto sia una eventualità molto molto improbabile. E che invece, lo scenario più realistico sia quello di avereMa, purtroppo, questo rispecchia i valori della rosa rossonera di questa stagione e in generale di questo periodo storico.È vero chela squadra di Pioli era arrivata fino alla semifinale di Champions, ma lo aveva fatto, nel periodo più buio della sua stagione. Quest'anno l'asticella delle avversarie in Europa si è alzata decisamente e lo stesso non si può dire del valore complessivo della rosa, ancor più se falcidiata dagli infortuni, non ultimo quello pesantissimo diAlla luce di questo era davvero difficile immaginare che il Milan potesse superare di slancio un girone così "proibitivo".. A questo proposito, un altro mio aggettivo estivo che aveva fatto arricciare non poco il naso ai tifosi rossoneri eraconsiderando il mancato arrivo di Taremi o comunque di un centravanti titolare.Eh sì, perchè mentre. Contro il Borussia infatti Pioli aveva a disposizioneriposato dalla squalifica in campionato e il solito, quindi tutto quello che la societá gli ha messo a disposizione. La prestazione del francese è stata molto deludente, forse la peggiore da quando gioca nel Milan e non lo diciamo affatto per il rigore sbagliato. Ma non si può certo pensare che un 37enne faccia gol in 50 partite di una stagione strapiena di impegni ravvicinati. E non si può certo pensare che la sua riserva sia un attaccante che la Fiorentina non vede l'ora di liberare a zero senza che sia in scadenza di contratto.E dunque, torniamo a domandarci: ma aveva sensoLe grandi difficoltá che il Milan sta palesando in zona gol costituiscono la miglior risposta. E non parliamo della sconfitta di S. Siro con mezza squadra fuori e un Borussia nettamente più forte, ma delle prime partite contro inglesi e tedeschi, quando il Milan aveva giocato nettamente meglio degli avversari, ma non aveva segnato nemmeno un gol.Concludiamo infine conche ha spianato la strada al tecnico tedesco per la trionfale nottata giallonera a S. Siro. Lo abbiamo scritto più volte, soprattutto dopo il derby e dopo Parigi:e provare a colpire in ripartenza, non lasciare tutti quegli spazi agli avversari, soprattutto se si tratta di velocisti come Bynoe-Gittens, Malen o Adeyemi.. A Terzic non sembrava vero di avere a disposizione tutti quegli spazi. E purtroppo questo è un errore nel quale Pioli, per presunzione, sta cadendo troppo spesso.Qualcuno dovrebbe ricordargli che pochi mesi fa il Milan è arrivato in semifinale battendo Tottenham e Napoli giocando "difesa e contropiede", non andando all'arrembaggio con 7/8 uomini oltre la linea della palla. Speriamo che Pioli, almeno a Newcastle se lo ricordi, altrimenti rischia seriamente che sia l'ultima partita di Champions. Per il Milan quest'anno e soprattutto per lui.