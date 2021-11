Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a PianetaMilan, dicendo la sua, tra le altre cose, su Zlatan Ibrahimovic: “Io credo che se lui mai riuscisse a gestirsi, e credo che ha imparato la lezione, possa veramente anche l’anno prossimo dire e fare qualcosa di importante. E’ una mia previsione, non lo conosco direttamente, ma abbiamo tanti amici in comune che lo conoscono bene. Io credo che possa dare ancora, l’anno prossimo, qualcosa a questo Milan in Italia. In Europa forse meno, però potrà darlo anche nella prossima stagione. “