Il Milan si prepara all'esordio in campionato, cementando ancor di più un gruppo già fondamentale per lo scudetto 2021/2022 e ora impreziosito dai nuovi colpi di mercato. I rossoneri si sono concessi un pranzo all'aperto a Milanello.- La grigliata è stata preparata con carni appositamente scelte per venire incontro alle esigenze alimentari dei calciatori e alle loro tradizioni (in questo modo anche i musulmani presenti nella rosa hanno potuto partecipare). Un bel modo di fare gruppo voluto da Pioli per diversificare la lunga preparazione allo start della Serie A.