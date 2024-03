Milan, il jolly Okafor corre verso la conferma. Ma può cambiare ruolo

A due mesi dalla conclusione della stagione, ossia nel pieno di una fase decisiva nella quale dopo la semina è tempo di raccogliere qualcosa in termini di obiettivi e di trofei,uno degli undici colpi in entrata messi a segno tra la finestra estiva e quella invernale del calciomercato. Giunto quasi nella sorpresa generale - la chiusura dell’accordo col Salisburgo arrivata nella notte tra il 22 ed il 23 luglio scorsi quando i rossoneri sembravano molto più vicini all’attaccante del Villarreal Arnaut Danjuma - il nazionale svizzero, per la squadra di Stefano Pioli.a causa sia di una concorrenza spietata nei due ruoli per i quali è stato acquistato - punta centrale di movimento alternativo a Giroud ed esterno sinistro offensivo di scorta rispetto a Leao - sia di una difficoltà a trovare la migliore condizione fisica per i ripetuti guai muscolari che tra ottobre e dicembre lo hanno spesso frenato. Sull’altro piatto della bilancia però ci sonopiù i gol contro Cagliari, Lazio all’andata e Monza per mettere in ghiaccio delle vittorie. Non male per un classe 2000 che si era fatto conoscere principalmente per le sue prestazioni in campo internazionale con la maglia del Salisburgo e che ha dimostrato di poterci stare in una società di livello decisamente superiore come quella rossonera.- Nella prospettiva di cambiare significativamente la composizione del reparto offensivo per la prossima stagione, complici la sicura partenza di Olivier Giroud, i dubbi su Luka Jovic e la scelta del nuovo centravanti, seppur abbia ripagato solo parzialmente le aspettative riposte nell’investimento da 14 milioni di euro più bonusChe sia Pioli o qualcun altro l’allenatore del Milan nell’annata sportiva che verrà. Il calciatore svizzero ha firmato un contratto fino a giugno 2028, con un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione.Perché se la sua duttilità è una caratteristica apprezzata, nel Milan del dopo Giroud sarà presto il tempo di definire le nuove gerarchie.