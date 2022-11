Doveva essere la prima alternativa di Ceesay ma alla fine Colombo si è preso la maglia da titolare e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Il giovane attaccante di Vimercate ha segnato gol pesanti ( 3) che sono sempre valsi ben 5 punti in classica contro squadre del calibro di Napoli e Udinese. Sorride il Lecce che ora ha già deciso di esercitare il diritto di riscatto dal Milan per 2,5 milioni di euro. Ma quale sarà il futuro dell’attaccante nativo di Vimercate? Lo spieghiamo nel nostro focus video.