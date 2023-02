A meno di 24 ore dalla chiusura del mercato in Italia c’è ancora qualche giocatore che può lasciare la Serie A. È il caso di Marko, attaccante serbo di proprietà del. Sul classe 2004 ci sono alcuni club austriaci (hanno tempo fino al 6 febbraio) ma soprattutto ilIl Lucerna è in contatto con gli agenti di Lazetic per spiegare la bontà del progetto e la prospettiva di un ruolo da titolare.. Marko non è convinto perché vorrebbe rimanere in rossonero nonostante i pochi minuti raccolti in prima squadra e il prossimo ritorno di Ibrahimovic che renderebbe ancora più nutrita una concorrenza che vede già le candidature di Giroud, Origi e Rebic.