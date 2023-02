La ricca Premier League contro una serie A povera di idee e di risorse economiche. Lo spartito in questa sessione di mercato invernale appena conclusasi è stata chiara. È proprio un club inglese ha tentato a lungo Olivier Giroud con un contratto da lasciare a bocca aperta: l’Everton, nella disperata ricerca di un bomber per tentare una rimonta salvezza,Quella di Olivier è stata, a tutti gli effetti, una scelta di vita. La sua famiglia si trova benissimo a Milano e lui vuole aiutare il Milan a tornare quello bello e intraprendente della scorsa stagione. A stretto giro di posta Giroud avrà un confronto decisivo con Maldini e Massara per il rinnovo che dovrebbe essere annuale alle stesse cifre dell’attuale contratto (3,5 milioni).