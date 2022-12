L’infortunio di Origi mette nei guai Pioli che dovrà cercare la soluzione migliore per l’attacco già a partire dal prossimo impegno contro la Salernitana ( ma presumibilmente per tutto il mese di gennaio). Il candidato principale sembra essere Ante Rebic che avrà un mese per tenersi stretto il Milan e non finire sul mercato la prossima estate.