Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, assente stasera per infortunio nella sfida dei rossoneri contro il Tottenham in Champions League, ha mandato un suo personale messaggio alla squadra in vista della sfida di San Siro valida per l'andata degli ottavi di finale: "Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarò il primo tifoso rossonero!



Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci.



Forza ragazzi, forza Milan".