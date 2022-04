Il Milan è vicino a Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna - in rossonero nella stagione 2015/2016 - non sarà a San Siro stasera per guidare la sua squadra a causa del ripresentarsi di alcuni sintomi della leucemia che lo aveva colpito nell'estate 2019. Dovrà seguire i suoi ragazzi, arringati con un videomessaggio dalla sua stanza d'ospedale, direttamente dal Sant'Orsola, da dove rimarrà in contatto coi suoi collaboratori durante la partita.



Ai messaggi unanimi di vicinanza al tecnico serbo, costretto a rigettarsi nella mischia per affrontare una nuova battaglia personale, si unisce quello di stasera del Milan che, durante la fase di riscaldamento delle squadre, ha deciso di proiettare sui maxischermi di San Siro un messaggio tanto breve quanto incisivo e sentito: "Forza Sinisa! La famiglia rossonera è con te".