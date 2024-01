Milan, il miglior Loftus-Cheek di sempre: i numeri di un acquisto top

Testa bassa nonostante i due gol realizzati, i primi a San Siro. Loftus-Cheek è uscito molto deluso dal campo ieri sera perché era più forte la delusione per i due punti persi contro il Bologna rispetto alla soddisfazione personale di una doppietta realizzata per la prima volta nel proprio stadio. Questione di mentalità, l’interesse del gruppo anteposto a quello personale. È proprio per queste caratteristiche note da tempo che il Milan ha deciso di investire sul centrocampista classe 1996 nonostante le sue ultime stagioni non erano state di certo esaltanti.



15 MILIONI PER UN LEADER- Il colpo di fulmine era già scoccato con Maldini e Massara nella sfida di Champions League a Londra tra Chelsea e Milan del 5 ottobre 2022. Loftus-Cheek giocò una partita di una intensità fuori dal comune dominando il centrocampo. Anche le relazioni successive del duo formato da Moncada e D’Ottavio furono talmente positive da convincere Furlani a procedere nella trattativa finalizzata la scorsa estate con il Chelsea sulla base di 15 milioni di base fissa più 3 di bonus. La speranza della dirigenza rossonera era quella di aver trovato un giocatore che, una volta uscito propria comfort zone, potesse fare il salto in avanti diventando un leader tecnico a tutti gli effetti. E un Ruben così straripante sulla trequarti sta dando ragione a chi aveva puntato su di lui con grandi aspettative e senza pensarci due volte.



CHE NUMERI- Si vede chiaramente una luce diversa negli occhi di Pioli quando parla di Loftus-Cheek davanti le telecamere: "È un giocatore di enorme qualità, mi ricorda Sergej Milinkovic-Savic che ho allenato per un periodo. Non lo facevo così offensivo, ma dopo due settimane dall’arrivo ho capito che avrebbe dovuto riempire l’area e segnare tanti gol. Finalmente sta bene fisicamente e mentalmente dopo un periodo in cui ha sofferto la pubalgia. Ha voglia di ascoltare, migliorare e sono contento di allenarlo”. Ruben è il centrocampista che ha trovato il gol in più match (3) nel 2024 nei cinque maggiori campionati europei. E solo Zurkowski conta più reti (4) dell'inglese (3) tra i pari ruolo nei Big-5 nell'anno solare, sottolinea Opta. Numeri sorprendenti considerando che nelle ultime tre stagioni tra Chelsea e Fulham il centrocampista inglese aveva realizzato solo 1 gol mentre ora è già a 5 in 18 partite con la maglia del Milan. Ed è a sola una rete di distanza dalla sua miglior stagione di sempre a livello realizzativo fatta registrare nel 2018/2019 con sei gol. La sensazione è quella di un giocatore che può diventare sempre di più devastante in serie A se libero dai problemi legati alla pubalgia. Certamente non si può negare che quei 15 milioni versati nelle casse del Chelsea siano stati soldi spesi bene.