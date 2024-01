Bologna, la risposta di Thiago Motta sull’interessamento del Milan

Thiago Motta, espulso durante Milan-Bologna per proteste, ha risposto così in conferenza stampa sull’interessamento del Milan per la prossima stagione: "Sono soddisfatto della mia carriera da calciatore, ho giocato nei migliori club del mondo. Mi sono sempre sentito molto italiano. Faccio l'allenatore con molta felicità. Non sto pensando al futuro, ma al presente: ciò che stiamo facendo ce lo meritiamo. Milan nel futuro? Penso solo al Bologna”.