Junior Messias a MilanTv: "E' una partita difficile come tutte. Abbiamo avuto difficoltà anche con alcune piccole. L'Atalanta è forte, gioca bene, noi dobbiamo difenderci bene. Poi dobbiamo migliorare in tanti aspetti per tornare ad essere la squadra dell'anno scorso e dell'inizio di questa stagione".