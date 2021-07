Le amichevoli contro Pro Sesto e Modena sono in archivio, ora per ilinizia la fase più calda della preparazione, l'ultima prima dell'inizio del campionato. Domani sera (giovedì 31 luglio, ore 20.30) ilinaugura la serie di amichevoli della tournée estiva che vedrà i rossoneri affrontare ancheprima dell'esordio in Serie A contro la Sampdoria. Non ci sono grandi stravolgimenti all'orizzonte nello scacchiere di Pioli, che riabbracciatornato dalle vacanze e avrà modo di testare ulteriormente, tra gli altri,, ma sarà comunque l'occasione per vedere in azione gli altri due nuovi volti del mercato.- Con ogni probabilità infatti,. Il portiere, presentato oggi in conferenza stampa, scalpita per raccogliere l'eredità di Donnarumma e, l'ex Lille è in ballottaggio con Tatarusanu ma al momento ha buone chance di conquistare una maglia da titolare. Discorso diverso per Giroud, l'attaccante francese è pronto dopo i primi giorni di lavoro a Milanello, ma per i suoi primi passi in rossonero bisognerà attendere qualche minuto in più rispetto a Maignan:, dove cercherà di trovare anche il primo gol con la nuova squadra e dare un segnale a Ibrahimovic, che nel frattempo accelera per recuperare ed essere a disposizione di Pioli contro la Samp.