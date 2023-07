Non c'è solo il Bologna su Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro del Milan, che in questa stagione ha ricoperto nella squadra di Pioli il ruolo di vice-Theo Hernandez, è finito nel mirino anche del Nizza, che fa sul serio per rilevare l'esterno senegalese classe 1997.



L'IRRUZIONE DEL NIZZA E LA FORMULA FAVORITA - Irruzione in piena regola nella trattativa, sfruttando la formula richiesta dai felsinei, che non convince il club rossonero: il club emiliano non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ma punta a prendere l’ex Monaco in prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi sono pronti a rilevarlo a titolo definitivo. Il Milan aspetta dunque un'offerta, dopo il contatto tra l'agente e il Nizza.



LA CIFRA PER LA CESSIONE, IL SOSTITUTO E LE LISTE CHAMPIONS - La cifra per la cessione, che consentirebbe al Milan di non realizzare una minusvalenza, è di circa 4 milioni di euro, considerata corretta per l'addio a Ballo-Tourè. Per quanto riguarda l'ipotetico sostituto, Furlani e Moncada non andranno su Luca Pellegrini, dopo l'incontro di ieri con il suo entourage, e nemmeno su Matteo Cambiaso. che la Juve valuta 25 milioni di euro. Probabile però che il club rossonero vada su un profilo italiano, anche per la quetione liste Champions.